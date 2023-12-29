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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمارة بيوت الله.. افتتاح مسجدين جديدين في الإسكندرية

افتتاح مسجدين بالإسكندرية
افتتاح مسجدين بالإسكندرية

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الجمعة، مسجدين جديدين وهما مسجد دار السلام بإدارة أوقاف وسط، ومسجد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بإدارة أوقاف العامرية ثان، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، في إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عزوجل.

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وقال الشيخ سلامة عبدالرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالاسكندرية في بيان اليوم، إن افتتاح المسجدين يأتي في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله وخدمة ضيوف الرحمن لينضما إلى سجل مديرية الأوقاف الحافل بالإنجازات بالمحافظة.

وفي سياق متصل، أجرى الشيخ سلامة عبد الرازق، جولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف المنتزة بدأت من صباح اليوم وحتى قبيل صلاة الجمعة للاطمئنان على المساجد ومتابعة العاملين بها وللتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن على الوجه اللائق بهم.

كما انطلقت قافلة دعوية داخلية لأداء خطبة الجمعة بمساجد إدارة أوقاف محرم بك بحضور فضيلة الشيخ محمود العطار مسئول قسم المساجد والأئمة المشاركين في القافلة حيث عقدت مقرأة قرآنية للائمة المشاركين في القافلة ثم مجلس للابتهالات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق أئمة القافلة لأداء خطبة الجمعة بمساجد الإدارة.


 

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