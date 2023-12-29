وكيل رياضة القليوبية: 22 مبادرة شبابية بمشاركة 485 ألف مستفيد

كشف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن انجازات وحصاد مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال عام 2023 ، فى مختلف القطاعات الشبابية والرياضية ، البرامج والأنشطة ، الإنشاءات وتطوير البنية التحتية، الطرح الاستثماري وكافة ملفات العمل الشبابي والرياضى تحقيقا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

وعلى صعيد المبادرات الشبابية ، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الى ماتم تنفيذه من مبادرات شبابية انفردت بها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حيث تأتى تلك المبادرات تحقيقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة المقدمة للنشئ والشباب، وتم تنفيذ المبادرات كأنشطة اضافية مبتكرة بالاضافة للبرامج المدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة، حيث استطاعت القليوبية من تنفيذ 22 مبادرة شبابية شارك واستفاد منها 485 الف عضو من الجنسين بمرحلتى النشئ والشباب ومنها مبادرة إعداد 100 قائد بالشباب والرياضة، واعرف قدر نبيك ، مبادرة قرأت لك بمراكز الشباب ، ومبادرة تجلى مولد الهادى بالاضافة للاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية والدينية .

وأوضح الصبروط ، أنه تم وضع خطة عمل وأهداف لكل مبادرة وجميعها منبثقة من رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ومراكز تثقيفية وهذا ما ظهر بالفعل من خلال مبادرة قرأت لك ومبادرة اتعلم أكثر بمراكز الشباب والتى استهدفت مرحلة النشئ خلال الاجازة الصيفية وشهدت اقبال كبير من النشئ والطلائع للتردد على مراكز الشباب للاستفادة من أنشطة المبادرة والتى تضمنت تعلم مبادئ اللغة الانجليزية والخط العربي والرسم والقراءة .

وفى ذات السياق تم تنفيذ مبادرة 100 قائد والتى استهدفت العاملين بالشباب والرياضة لتدريبهم وصقل مهاراتهم الاداريه بهدف خلق صف ثانى من القيادات الشبابية لتمكينمم من تولى المناصب القيادية ، بالإضافة لمبادرات اعرف قدر نبيك وتجلس مولد الهادى لغرس القيم الدينية ومكارم الاخلاق والتحلى بصفات النبي الكريم لدى النشئ والشباب ، والعديد من المبادرات المجتمعية ومنها اهلا بالمدارس والقوافل الطبية للقري الأكثر احتياجا والاحتفالات القومية والوطنية .

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن رؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عملت على تطوير العمل الشبابي والرياضى بهدف نشر ثقافة الممارسة فى الأنشطة وزيادة عدد المستفيدين والمشاركين لضمان توسيع قاعدة الممارسة ووصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من مختلف الفئات العمرية، ومن هذا المنطلق تم العمل بمديرية الشباب والرياضة على تنفيذ افكار مبتكرة وأنشطة ومبادرات شبابية خارج الصندوق بالاضافة للبرامج والأنشطة القومية والمحلية المدرسة بخطة وزارة الشباب والرياضة ، مما ساهم بشكل كبير على تنفيذ العديد من الأنشطة بمشاركة اعداد كبيرة من النشئ والشباب على مستوى المحافظة وتحقيق انتشار كبيرا للخدمات والأنشطة والبرامج التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة .