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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إعادة عرض مسرحية شفيقة القبطية على البالون

صدى البلد

عادت الفنانة منة جلال  لعرض مسرحيتها "شفيقة القبطية"، والتي عرضت لأول مرة في شهر يوليو 2021 علي مسرح البالون بالعجوزة.

مسرحية شفيقة القبطية مأخوة من رواية شفيقة القبطية والتي قامت ببطولتها على الفنانة الراحلة هند رستم وذلك بعد إجراء عدة معالجات على الرواية الأصلية.

ومسرحية شفيقة القبطية بطولة علا رامي، سامح يسري، منة جلال، وائل علاء، دعاء سلام، أسماء الباجوري، محمد عمر، سوليست فرقة رضا، ديكور حازم شبل، من تأليف دكتور مصطفى سليم، أشعار وكلمات جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي، إخراج محمد صابر.

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وكانت منة جلال قد كشفت في تصريحات صحفية إنها تجسد شخصية راقصة تدعى جمالات ظهرت في مرحلة ما بعد شفيقة القبطية، وهي شخصية كانت معروفة في الماضي، ولم تستمر في مجالها فترة طويلة من الزمن.

وأوضحت أنها تشارك في المسرحية بالغناء وعدد من الرقصات والحركات الاستعرضية، وخضعت لتدريبات وبروفات مكثفة، مؤكدة أنها سعيدة بالتواجد في ظل هذه الكوكبة من النجوم وفريق العمل المتميز بشدة.

الراحلة هند رستم الفنانة منة جلال الفنانة الراحلة هند رستم الفنانة الراحلة انجي وجدان هند رستم صلاح الشرنوبى

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