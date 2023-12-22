اليوم.. ختام عروض مسرحية عروسة من جهة إلكترونية فى موسم الرياض

يختتم مساء اليوم فريق عمل مسرحية عروسة من جهة إلكترونية بعد تقديمها فى موسم الرياض على مدار أربعة أيام.



وتضم مسرحية عروسة من جهة إلكترونية عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم أحمد عيد ودرة ومحمد ثروت وبدرية طلبة.





أحداث مسرحية عروسة من جهة إلكترونية



وتبدأ احداث العمل حين تختار إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية فني التبريد حسن لإجراء تجربة زواج من حنان امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد حنان ولكن يكتشف حسن أنه وقع في حبها ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها وخاصة بعد أن يعرف أنها أحبته.

وتترواح أسعار التذاكر ما بين 75 ريال سعودي، أي ما يعادل 700 جنيه مصري تقريبا، الي 950 ريال سعودي ، اي ما يقرب 800 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وكان قد روج المستشار تركي ال شيخ عن أحدث مسرحيات موسم الرياض ، في منشور ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب تركي ال شيخ ، معلقًا:"مسرحية عروسة من جهة إلكترونية .. مسرحية كوميدية من بطولة الفنانين أحمد عيد ودرة فى المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي