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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من كلوب على غياب صلاح عن ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

اعترف مدرب ليفربول يورجن كلوب، أنَّه لا يحتاج لوضع خطة لغياب محمد صلاح، الذي سيشارك مع المنتخب المصري في نهائيات كأس افريقيا 2024 الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد يوم الإثنين في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، لكن كلوب سيكون بدون هدافه في الأسابيع التالية.

وأكد كلوب أنه من الصعب وضع إستراتيجية في وقت مبكر جدًا من الموسم؛ بسبب احتمالية إصابة اللاعبين الذين يمكنهم استبدال اللاعب المصري.


وقال كلوب في مؤتمر صحفي مساء الجمعة: "كل خطة طويلة المدى كان من الممكن أن أضعها تعتمد بشكل كبير على من هو متاح، فلماذا أفكر في أكتوبر/تشرين أول بمن يجب أن أستخدمه في يناير، عندما يكون مو بعيدًا، ولا أعرف من هو المتاح؟".

وأضاف: "لدينا حلول اليوم وآمل أن يكون لدينا ذلك بعد نيوكاسل أيضًا. هذه ليست المرة الأولى، لكن الأمر كان أسوأ في الماضي عند مغادرة ساديو ماني مع مو".

وتابع: "لكننا نجحنا دائمًا في تجاوز ذلك. نعلم أن كأس الأمم الأفريقية ستقام وأن مو يجب أن يرحل، لذا يجب أن نتعامل مع هذا الأمر الواضح دائمًا، والآن لدينا واتارا إندو، الذي سيشارك في كأس آسيا أيضًا. كنا نعرف ذلك والآن علينا التعامل مع الأمر وسنفعل ذلك".

وأحد اللاعبين الذين خففت عودتهم من المخاوف بشأن غياب صلاح، هو ديوجو جوتا، الذي قال عنه كلوب: "ديوجو مهم للغاية، وعودة كل من اللاعبين مهمة للغاية، لكن ديوجو بشكل خاص".

وأردف: "مع عدد المباريات التي نلعبها من المهم جدًا أن نتمكن من المداورة مع هؤلاء الشبان، لكن مع رحيل مو وإندو، نحتاج إلى عودة الجميع، وإذا عاد أليكسيس ماك أليستر أمام نيوكاسل فسيكون ذلك رائعًا. علينا فقط التأكد من أننا نجد دائمًا طريقة لتشكيل الفريق وكيف نريد اللعب".

واسترسل: "ديوجو لاعب ذكي للغاية، ويفهم اللعبة جيدًا حقًا. أعتقد حقًا أن البرتغال تنعم ببعض هؤلاء اللاعبين الذين يفهمون اللعبة على مستوى مختلف وهو واحد منهم بالتأكيد. إنه يمنح الفرصة لفهم ورؤية المواقف في وقت أبكر قليلاً. علاوة على ذلك، فهو يلعب بقدميه ويجيد إنهاء الهجمات بشكل رائع".

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