منظمة دولية تحذر من مجاعة ووباء وشيك في غزة

في تحذير شديد اللهجة، دقت منظمة المعونة الدولية ميرسي كوربس أجراس الإنذار بشأن التهديد الوشيك المتمثل في المجاعة والأوباء في غزة في الوقت الذي تكافح فيه المنطقة مع عدوان لا هوادة فيه ونقص في المساعدات الإنسانية.

ذكرت كيت فيليبس باراسو، نائبة رئيس منظمة ميرسي كوربس، أن نصف مليون شخص في الأراضي الفلسطينية على حافة "الجوع والمجاعة الكارثية". ويؤكد هذا التحذير خطورة الأزمة الإنسانية التي يواجهها سكان غزة.

على الرغم من فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي، والذي سمح بدخول بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة، أكد فيليبس باراسو أن حجم السلع المنقذة للحياة المسموح بها غير كاف. وشددت على أن مستويات المساعدات الحالية تقل بشكل كبير عن تلبية الاحتياجات الأساسية والحرجة لسكان غزة.

أدى الصراع المستمر، إلى جانب عدم كفاية المساعدات الإنسانية، إلى خلق وضع محفوف بالمخاطر لسكان غزة، مما يزيد من خطر المجاعة وانتشار الأمراض. ويأتي نداء منظمة ميرسي كوربس كتذكير صارخ بالحاجة الملحة لزيادة الدعم الدولي والجهود المتضافرة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتزايدة في غزة.