موافي: مرض كرون التهاب مزمن يصيب الجهاز الهضمي ونادرا ما يسبب السرطان

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن مرض كرون، عبارة عن التهاب مزمن يصيب الجهاز الهضمي عامة، وتبدأ إصابته من الفم أو المريء.

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه لبرنامج “ربي زدني علمًا”، عبر قناة “صدى البلد” إن من أعراض الإصابة بمرض الكرون، فقدان الشهية، كما أنه يؤدي إلى فقدان الوزن بصورة كبيرة.

مرض الكرون

طالب أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، بالمتابعة المستمرة مع المصاب بمرض الكرون مع طبيب جهاز هضمي.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: أن هذا المرض نادرا ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان.