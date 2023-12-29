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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية: الرئيس السيسي وضع استراتيجيات وطنية لتنمية سيناء

الشيخ كامل مطر
الشيخ كامل مطر

أشاد الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، بجهود الدولة في تنمية سيناء على مختلف الأصعدة.

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وأكد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الرئيس السيسي وضع استراتيجيات وطنية لتنمية سيناء".

وقال: "سيناء جزء عزيز على كل مصري ومصرية، وهي بوابة مصر الشرقية"، مضيفا: "سيناء تعرضت للتهميش والإهمال في عهود سابقة، ووضعت الدولة في عهد الرئيس السيسي استراتيجيات قومية لتنمية سيناء؛ إيمانا بأن تنميتها ضرورة ملحة لنهضة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة".

وأوضح الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن: "سيناء أصبح جاذبة للاستثمار، ومركزا مهما لإقامة المؤتمرات الدولية، وذلك نتيجة لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة".

رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية الرئيس السيسي سيناء

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