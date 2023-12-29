10 مباريات متتالية.. ميتروفيتش يحقق رقما مميزا في الدوري السعودي

استمر الصربي ألكسندر ميتروفيتش، في توهجه الكبير مع الهلال، وقاده للفوز على الفيحاء 2-0 مساء اليوم الجمعة بالرياض، ضمن الجولة ال19 من دوري روشن للمحترفين.

سجل ميتروفيتش، هدف الهلال الثاني بمرمى الفيحاء من ركلة جزاء في الوقت البديل.

ورفع ميتروفيتش، رصيده التهديفي إلى 17 هدفا في وصافة ترتيب هدافي الدوري، بفارق هدفين عن المتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر.



ووفقا لما أكدته شركة "أوبتا" العالمية للإحصائيات أصبح مهاجم الهلال ميتروفيتش، ثالث لاعب في تاريخ دوري المحترفين يسجل في 10 مباريات متتالية بعد عبد الرزاق حمد الله الذي يمتلك أطول سلسلة (14 مباراة مع النصر)، وويسلي لوبيز مع الهلال في موسم 2012-2013 (11 مباراة).

جاءت أهداف ميتروفيتش في العشر مباريات المتتالية، بشباك الخليج، وأهلي جدة، والفتح، والتعاون، والحزم، والنصر، والطائي، والوحدة، وأبها، والفيحاء.

