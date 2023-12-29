مفتي الجمهورية: الاحتفال بمولد الأنبياء قرب إلى الله ما لم يخالف الشرع

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم احتفال المسلمين بميلاد السيد المسيح.

وأكد مفتى الجمهورية خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، قائلا:" الاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام أمر مشروع لا حرمة فيه.

قرب إلى الله

أضاف المفتي: لا حرمة فى الاحتفال ما لم يخالف الشرع؛ لأنه تعبير عن الفرح به، كما أنَّ فيه تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من توقير وتقدير وتبجيل للسيد المسيح وأمه السيدة مريم عليهما السلام.

وأكد المفتي قائلا:" لو علمنا بذكرى مولد موسى عليه السلام لاحتفلنا به أيضا لأن الاحتفال بمولد الأنبياء من القرب إلى الله".