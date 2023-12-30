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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيرجيو راموس يفاجئ الجماهير بأغنية

راموس
راموس

اقتحم المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس نجم إشبيلية عالم الفن من بوابة الغناء.

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راموس شارك مع فريق "لوس ياكيس" الغنائي الإسباني في أغنية تحمل اسم "لا تعارضني"، التي تم نشرها مؤخرا.

وتنتمي الأغنية إلى نوع موسيقى "الفلامنكو"، التي يتميز بها إقليم إشبيلية الذي نشأ فيه راموس.


ونقل موقع "فوتبول إسبانيا" عن فريق لوس ياكيس أن راموس لم يستخدم تقنيات تحسين الصوت وأنه "بدا أندلسيا بشكل لا يصدق في هذه الأغنية".

وتجدر الإشارة إلى أن راموس يرتبط بعلاقة صداقة مع أعضاء الفريق منذ فترة طويلة، وكان المدافع المخضرم حريصا على حضور حفلاتهم بشكل مستمر.

 

راموس اشبيلية

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