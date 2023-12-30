وليد توفيق: تعرفت على الموسيقار محمد عبد الوهاب وأهديته "بلاش تبوسنى"

حل الفنان وليد توفيق، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، مساء الجمعة، ليكشف تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة.



وخلال اللقاء، أعرب النجم اللبناني وليد توفيق، أنه سعيد بأغنيته الأخيرة التي تحمل اسم "أصحاب السعادة"، من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد يحيى، مشيرا إلى أنه قدم الأغنية بعيدا عن الحزن الذى عشناه خلال الفترة الماضية.

وأضاف وليد توفيق، أنه تعرفت على الموسيقار محمد عبد الوهاب وجلست معه وأهديته أغنية "بلاش تبوسنى"، وحينها سألته "إيه الميزة اللى فيك" ورد التسامح.