عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وليد توفيق: تعرفت على الموسيقار محمد عبد الوهاب وأهديته "بلاش تبوسنى"

وليد توفيق
وليد توفيق

حل الفنان وليد توفيق، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، مساء الجمعة، ليكشف تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة.

txt

أول ظهور لجورجينا رزق مع زوجها وليد توفيق في "معكم منى الشاذلي"


وخلال اللقاء، أعرب النجم اللبناني وليد توفيق، أنه سعيد بأغنيته الأخيرة التي تحمل اسم "أصحاب السعادة"، من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد يحيى، مشيرا إلى أنه قدم الأغنية بعيدا عن الحزن الذى عشناه خلال الفترة الماضية.

وأضاف وليد توفيق، أنه تعرفت على الموسيقار محمد عبد الوهاب وجلست معه وأهديته أغنية "بلاش تبوسنى"، وحينها سألته "إيه الميزة اللى فيك" ورد التسامح.

وليد توفيق الإعلامية منى الشاذلي الموسيقار محمد عبد الوهاب الفنان وليد توفيق برنامج معكم جورجينا رزق معكم منى الشاذلى محمد عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد حفل وليد توفيق وعاصي الحلاني فى الإمارات

ترشيحاتنا

خارج مصر ولم يبنيه بشر.. تفاصيل مثيرة عن أقدم هرم في العالم

دعاء آخر السنة 2023 للأبناء.. 7 كلمات تجعلهم أوفر العباد حظا ونجاحا بالعام الجديد

الشبورة على الطريق .. نصائح هامة لقائدى السيارات للوصول بسلامة

أخبار السيارات | أسعار كيا جراند سيراتو 2023.. بـ180 ألف جنيه اشتر سيارة فرنسية.. نيسان صني الفئة الثانية أوتوماتيك بهذا السعر

صحف الكويت|جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة ..والأمم المتحدة تحذر من توسع الصراع ما لم تتوقف الحرب في غزة

أسرع ارتفاع وانخفاض في تاريخه| ما المتحكم في سعر الذهب.. وتوقعات الأيام القادمة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع ارتفاع وانخفاض في تاريخه| ما المتحكم في سعر الذهب.. وتوقعات الأيام القادمة؟

زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ