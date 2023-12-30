سوريا.. قتلى ومصابون في قصف أمريكي قرب الحدود مع العراق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن غارات أمريكية استهدفت مقرات عسكرية وشحنة أسلحة في مدينة البوكمال السورية ومحيطها على الحدود مع العراق، أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 20 عنصرا من الميليشيات الإيرانية.

وبحسب المرصد السوري، فإن من بين القتلى عناصر من جنسيات غير سورية إثر استهداف شحنة أسلحة وآليات ومستودع للذخيرة في مدينة البوكمال وريفها.

وفي 27 ديسمبر، سمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف طائرة مسيّرة مجهولة لموقع قرب بئر مرمرة النفطي في بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق سيطرة قوات الجيش السوري والميليشيات الإيرانية، حيث يقع في الموقع المستهدف معسكر لميليشيات الموالية لإيران ويضم عددا من الآليات الثقيلة لحفر الأنفاق؛ دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وفي 19 من الشهر الجاري، استهدفت طائرة مسيّرة مجهولة بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء، سيارة عسكرية "دفع رباعي" تابعة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في بادية بلدة السكرية شمال غربي مدينة البوكمال ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.