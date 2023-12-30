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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اكتشاف يقلب موازين الكون.. نجوم غامضة في مجرات قريبة

صدى البلد

اكتشف الباحثون مؤخرًا نجومًا غامضة في المجرات القريبة، ويشتبه العلماء أن هذه النجوم هي سبقات لاندماج نجم النيترون وانفجارات السوبرنوفا التي تفتقر إلى الهيدروجين.

ووفقا لموقع “أسترونومي” يعج الكون بأنظمة تتألف من نجمين يدوران حول بعضهما البعض في رقصة كونية لا نهاية لها تبدو.

 ومنذ فترة طويلة، افترض العلماء أن واحد من بين كل ثلاثة نجوم ضخمة في هذه الأنظمة الثنائية يتم سلخ قشرته الهيدروجينية بواسطة نجمه الرفيق، مما يؤدي في المقابل إلى تكوين نجم هيليوم ساخن.

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كانت رؤية هذا النوع من النجوم نادرة جدًا، حيث تم اكتشاف نجم واحد فقط في الماضي. والآن، لقد وجد الباحثون مجتمعًا كاملاً من هذه النجوم في السحب الكبيرة والسحب الصغيرة، وهما مجرتين قمريتين نسبيًا لدرب التبانة.

قد يوفر هذا الاكتشاف بعض الأفكار حول النجوم الهيليوم الساخنة، والتي يُعتقد أنها تمثل بداية اندماج نجم النيترون وانفجارات السوبرنوفا التي تفتقر إلى الهيدروجين في أنواعها المركزية. تم نشر هذه الدراسة في مجلة "Science" هذا الشهر.

تقول بيثاني لودفيج، طالبة دكتوراه في جامعة تورنتو وشريكة في الدراسة، في بيان صحفي: "عملنا يسلط الضوء على هذه العلاقات الشيقة، مكشفًا عن كون أكثر ترابطًا ونشاطًا بكثير مما كنا نتصور في السابق. تمامًا مثلما يكون البشر كائنات اجتماعية، فإن النجوم أيضًا، وخاصة النجوم الضخمة، نادرًا ما تكون وحيدة".

النجوم المجردة

يهتم الفلكيون بمعرفة المزيد عن انفجارات السوبرنوفا التي تفتقر إلى الهيدروجين لأنهم لا يفهمون تمامًا مصدرها.

 يشتبه البعض أن هذه الانفجارات النجمية تنشأ من نجوم ضخمة لدرجة أن قشورها الهيدروجينية الخارجية تتم بواسطة الرياح الكونية. ويعتقد آخرون أن الانفجار يبدأ مع النجوم الثنائية. ويقوم أحد النجمين بسحب قشرة الهيدروجين بعيدًا عن النجم الرفيق الآخر. 

يستغرق هذا العمل عشرات الآلاف من السنين، وفقًا لبيان صحفي. عندما ينتزع النجم الرفيق القشرة بالكامل، يتبقى فقط نواة الهيليوم الساخنة. ستنتهي حياة النجم بعدها في انفجار سوبرنوفا تفتقر إلى الهيدروجين.

بدأ فريق البحث في البحث عن هذه النجوم المتعثرة في عام 2016. استخدمت دراوت وزملاؤها البيانات من مرصد نيل جيهرلز سويفت لاستطلاع النجوم المرئية فقط في الجزء فوق البنفسجي من الطيف الكهرومغناطيسي. 

ثم قام الفريق بمراقبة 25 نجمًا باستخدام مرصدي المجرة التوأم، الموجودين في مرصد لاس كامباناس في تشيلي. جمع الفريق البيانات وفقًا لتوقعات أن النجوم هي منخفضة الكتلة وتفتقر إلى الهيدروجين وتوجد في أنظمة ثنائية.

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