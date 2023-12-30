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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الأمير ويليام والملك تشارلز يتنافسان على السلطة والنفوذ في العائلة الملكية

الأمير ويليام ووالده
الأمير ويليام ووالده الملك تشارلز

تشهد العائلة المالكة البريطانية حاليًا توترًا جديدًا بين الأمير ويليام ووالده الملك تشارلز، وذلك بسبب رغبة الأمير ويليام في المزيد من السلطة والنفوذ في وظيفته كوارث ولي العهد.

ووفقًا لما ذكرته مجلة "ذا ديلي بيست"، يوجد توتر بين الأمير ويليام والملك تشارلز بشأن مدى السيطرة التي يتمتع بها الأمير ويليام في دوره كوريث ولي العهد.

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 وقال أحد الموظفين السابقين في قصر باكنجهام: “أنا متأكد أنهما سيتصارعان، حيث أن الملك تشارلز يشعر بالانزعاج عندما يقوم أي شخص بتوجيهه بما يجب فعله، والأمير ويليام ليس مشهورًا بدقته.”.

وأضاف: "أعتقد أنه يعتبر هذا التنافس إيجابيًا بشكل عام، بدلاً من أن يكون تدميريًا، لأن الأمير ويليام يحترم مكانته كرئيس للمؤسسة".

وأضاف الموظف السابق أن "في نهاية المطاف، تعتبر الملكية هيكلًا هرميًا يستند إلى مبادئ عسكرية، وعندما يحين الوقت لاتخاذ قرار، يجب عليك أن تطيع الأوامر الصادرة من رؤسائك الأعلى،" مشيرًا إلى أن الأمير ويليام وزوجته كيت يفهمان ذلك.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمير ويليام والملك تشارلز لديهما اختلافات كبيرة فيما يتعلق بإدارة مكاتبهما. 

وقال مصدر عمل لكلا الأميرين: "يقوم الأمير ويليام وكيت بأمور مثل منحك إجازة لمدة أسبوعين إذا توفى والدك، في حين أن مكتب الملك تشارلز لديه جو أكثر اجتهادًا في العمل". 

ويبدو أن أحد الموظفين حتى قال بمزاح أنه لم يجد وقتًا لاستخدام الحمام أثناء العمل لصالح الملك تشارلز، مما يشير إلى ضغط العمل الشديد.

بالرغم من اختلافهما، يبدو أن "الملك تشارلز يرغب تمامًا في أن يتقدم الأمير ويليام بخطاه الخاصة، وهو يشجعه على ذلك، تمامًا كما فعل معه في الماضي"، لذا على الأقل هناك هذا الجانب الإيجابي في العلاقة بينهما.

تبدو هذه القصة وكأنها تكشف عن اختلاف كبير بين الأمير ويليام والملك تشارلز في طريقة إدارتهما لمكاتبهما. فبينما يهتم الأمير ويليام وكيت بأمور العاملين لديهما ويقدمون الدعم في حالات الحداد، يبدو أن مكتب الملك تشارلز يعمل بوتيرة عمل أكثر اجتهادًا. 

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