عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ويليام وكيت يشاركان صورة جديدة لأطفالهما في عيد الميلاد

صدى البلد

أصدر أمير وأميرة ويلز صورة جديدة لأطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، للاحتفال بعيد الميلاد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، في الصورة بالأبيض والأسود، التي التقطها جوش شينر، يظهر الأطفال وهم جالسون على مقعد خشبي.

txt

هل تناول الجبنة يوميا يؤثر على ارتفاع الكوليسترول والسكر

txt

القمر والنجم العملاق بولوكس يتجاوران طوال الليل| الخميس

التقط شينر أيضًا الصورة المستخدمة في بطاقة عيد الميلاد الخاصة بالعائلة هذا العام، ونشر الزوجان الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبا “أتمنى للجميع عيد ميلاد سعيدًا، من عائلتنا إلى عائلتك!”.

في صورة بطاقة عيد الميلاد الخاصة بهم ، والتي تم إصدارها في وقت سابق من هذا الشهر، شوهدت العائلة معًا في صورة أخرى بالأبيض والأسود مرتبة حول الأميرة شارلوت جالسة على كرسي.

وارتدوا قمصانًا بيضاء، حيث ارتدت كاثرين، أميرة ويلز، وابنتها شارلوت، البالغة من العمر ثماني سنوات، الجينز، بينما ارتدى أمير ويلز سراويل سوداء مع ابنه الأمير جورج، 10 سنوات، والأمير لويس، خمس سنوات، الذي كان يرتدي السراويل القصيرة.

في الصورة التي شاركها الزوجان في يوم عيد الميلاد، يبدو أن الأطفال الثلاثة يرتدون نفس الملابس والأحذية كما في صورة بطاقة عيد الميلاد.

تتواجد العائلة في ساندرينجهام في نورفولك لقضاء يوم عيد الميلاد وتحضر قداسًا بالكنيسة في الصباح، واستضافت كاثرين حدث خدمة ترانيم معًا في عيد الميلاد في كنيسة وستمنستر، والذي تم عشية عيد الميلاد.

الأميرة شارلوت التواصل الاجتماعي الأمير جورج أمير وأميرة ويلز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

ترشيحاتنا

أوكرانيا.. مشروع قانون يقترح خفض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما

وزير الكهرباء: استقرار المنظومة وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات

ملايين ومكافآت منتظرة.. حتحوت يكشف بنود جديدة لعقد فتوح مع الزمالك

كاميرا سيلفي 60 ميجابكسل و5G.. موبايل هواوي Nova 12 Pro بمواصفات قياسية

ضياء السيد: إمام عاشور أنقذ بطولة السوبر للأهلي.. ولم أتفاجأ بخروج بيراميدز

بابا نويل يفاجئ الأطفال بسقوطه متوفيا.. تفاصيل مفجعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

بعد معاناته من السرطان.. الناظر يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

فيديو

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ