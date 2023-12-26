ويليام وكيت يشاركان صورة جديدة لأطفالهما في عيد الميلاد

أصدر أمير وأميرة ويلز صورة جديدة لأطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، للاحتفال بعيد الميلاد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، في الصورة بالأبيض والأسود، التي التقطها جوش شينر، يظهر الأطفال وهم جالسون على مقعد خشبي.

التقط شينر أيضًا الصورة المستخدمة في بطاقة عيد الميلاد الخاصة بالعائلة هذا العام، ونشر الزوجان الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبا “أتمنى للجميع عيد ميلاد سعيدًا، من عائلتنا إلى عائلتك!”.

في صورة بطاقة عيد الميلاد الخاصة بهم ، والتي تم إصدارها في وقت سابق من هذا الشهر، شوهدت العائلة معًا في صورة أخرى بالأبيض والأسود مرتبة حول الأميرة شارلوت جالسة على كرسي.

وارتدوا قمصانًا بيضاء، حيث ارتدت كاثرين، أميرة ويلز، وابنتها شارلوت، البالغة من العمر ثماني سنوات، الجينز، بينما ارتدى أمير ويلز سراويل سوداء مع ابنه الأمير جورج، 10 سنوات، والأمير لويس، خمس سنوات، الذي كان يرتدي السراويل القصيرة.

في الصورة التي شاركها الزوجان في يوم عيد الميلاد، يبدو أن الأطفال الثلاثة يرتدون نفس الملابس والأحذية كما في صورة بطاقة عيد الميلاد.

تتواجد العائلة في ساندرينجهام في نورفولك لقضاء يوم عيد الميلاد وتحضر قداسًا بالكنيسة في الصباح، واستضافت كاثرين حدث خدمة ترانيم معًا في عيد الميلاد في كنيسة وستمنستر، والذي تم عشية عيد الميلاد.