تناول الجبنة يوميًا قد يؤثر على ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر في بعض الحالات، ولكن الآثار تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الجبنة المستهلكة وكميتها ونظامك الغذائي العام ونمط حياتكـ بحسب ما نشره موقع هيلثي:

هل تناول الجبنة يوميا يؤثر على ارتفاع الكوليسترول والسكر ؟

الكوليسترول: الجبنة تحتوي على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول، استهلاك كميات كبيرة من الجبنة يوميًا قد يزيد من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وبالتالي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. ومع ذلك، يمكن أن يكون للجبنة أيضًا فوائد صحية، حيث تحتوي على الكالسيوم والبروتين وفيتامينات أخرى. يفضل اختيار الجبنة قليلة الدسم أو قليلة الملح، وتناولها بكميات معتدلة وضمن إطار نظام غذائي متوازن وصحي.

السكر: الجبنة نفسها غالبًا لا تحتوي على سكر بنسبة عالية. ومع ذلك، يجب أن تكون حذرًا بشأن الصلصات أو المكونات الأخرى التي قد تُضاف إلى الجبنة أو تُستهلك معها، والتي قد تحتوي على سكر مضاف. الجبنة ذات النكهات الحلوة أو المنتجات الأخرى التي تحتوي على الجبنة والسكر، مثل الجبنة المنزلية أو الجبنة الكريمية، قد تزيد من استهلاك السكر وتؤثر على مستويات السكر في الدم.

يُنصح دائمًا بأن يكون لديك توازن في تناول الأطعمة والتحكم في كميات الجبنة واختيار الأنواع ذات الدهون المشبعة المنخفضة والصوديوم المنخفض والسكر المضاف قليلًا. إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مثل ارتفاع الكوليسترول أو مراقبة مستويات السكر في الدم، فمن المستحسن استشارة أخصائي تغذية لتقييم حالتك الفردية وتوفير التوجيهات الغذائية المناسبة لك.