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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث في الشأن الدولي: ارتفاع أسعار الحبوب نتيجة التوترات الجيوسياسية وتغيرات المناخ

الحبوب
الحبوب

قال ديمتري بريديجي الباحث في الشأن الدولي من موسكو، أن ارتفاع أسعار الحبوب عالميًا يرجع إلى العديد من الأسباب والتوترات الجيوسياسي وتغيرات المناخ، وأهمها الصراع الروسي الأوكراني.

وأشار خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية دينا سالم في برنامج "المراقب" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أزمة الحبوب قد تستمر بسبب التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، والدعم الغربي لأوكرانيا.

وأضاف أن على الأمم المتحدة والدول المعنية أن يجدوا حلا للأزمات الدولية، فتصدير الحبوب من أوكرانيا صعب بسبب الحرب، إضافة إلى الأزمات المناخية في بعض الدول.

ولفت إلى أن أن السوق الموازية للحبوب لها تأثير كبير على الأسعار، بالإضافة إلى منع روسيا تصدير بعض الحبوب التي لها التأثير الأكبر على أسعار الحبوب.


 

ارتفاع أسعار الحبوب الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الصراع الروسي الأوكراني شاشة القاهرة الإخبارية

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