أستاذ علاقات دولية: الانتهاكات الإسرائيلية ممنهجة لردع أي طرف آخر يحاول الرد عليها

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية٫ إن الانتهاكات الإسرائيلية ممنهجة لعمل حالة من الردع ضد أي طرف آخر يحاول الرد عليها.

وأضاف الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية٫ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”٫: “إسرائيل تتعمد استخدام أشرع أنواع العنف ضد الفلسطينيين لعمل نوع من الردع التي تكون قاصدة توصيله للأطراف الأخرى”.

وأشار: “دور مصر ليس فقط تسليط الضوء على هذه الانتهاكات فقط٫ بل فضح ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”٫ موضحا: “إسرائيل لم ترد على ما حدث يوم 7 أكتوبر في نفس اليوم٫ لكنها روجت على أن ما حدث جرائم حرب لخلق حالة من التعاطف من المجتمع الدولي تجاه رد الفعل الإسرائيلي الذي يتسم بالعنف”.