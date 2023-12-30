بابا كولر.. كهربا يتحدث عن علاقته بالمدير الفني للأهلي

تحدث محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عن علاقته بالمدير الفني مارسيل كولر.

وقال محمود عبد المنعم كهربا خلال مداخلة تليفونية مع الاعلامي مهيب عبد الهادي: “كولر ليه فضل عليا وهو السبب في اني ارجع لمستوايا وبقوله بابا كولر”.

ورد كهربا علي سؤال مهيب عبد الهادي، " هتدفع الغرامة امتي عشان المسلسل ده يخلص؟، وأجاب كهربا،:" بحلم باليوم اللي أخلص فيه من الغرامة دي".

وأوضح محمود عبد المنعم كهربا أن عقده مع الزمالك انتهى في 2019، مشيرًا إلى شهادة الاتحاد المصري لكرة القدم بانتهاء تلك الفترة، مضيفا،:" هناك شخصين في اتحاد الكرة هما السبب في الأزمة ومش هقول أسمائهم دلوقتي".

وكان أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فرض غرامة لصالح نادي الزمالك بسبب قضية اللاعب محمود عبد المنعم كهربا. الغرامة بلغت مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية منذ عام 2019.