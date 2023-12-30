رئيس وزراء إسرائيل السابق يكشف معلومات خطيرة عن ضرب إيران

كادت الأمور تخرج عن مسارها أكثر من مرة في عام 2022 وفقا لواحد من اكبر قيادات الاحتلال، حينما كان التفكير يدور حول استهداف إيران.

كشف رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينيت، مخططات الاحتلال حول ضرب إيران عام 2022، وذلك حسبما كتب في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

قال بينيت إن إسرائيل والولايات المتحدة بحاجة إلى "إطاحة النظام الإيراني" وعليه أن يدفع الثمن.

وشغل بينيت منصب رئيس الوزراء بين يونيو 2021 حتى يونيو 2022، وأثارت اعترافاته في المقال ضجة وانتقادات داخل إسرائيل.

كانت المرة الأولى التي ضربت فيها إسرائيل إيران تحت إشراف بينيت في فبراير 2022 عندما أمر بقصف قاعدة للطائرات من دون طيار على الأراضي الإيرانية ردا على هجومين فاشلين بمسيّرات أطلقتهما طهران على إسرائيل.

وفي المرة الثانية، في مارس 2022، أشار بينيت إلى أنه أمر القوات باغتيال ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني، بعد محاولة إيرانية لقتل سياح إسرائيليين في تركيا.

وقال بينيت: "وجهت القوات الإسرائيلية لجعل طهران تدفع ثمن قرارها برعاية الإرهاب. كفى من الإفلات من العقاب. بعد أن شنت إيران هجومين فاشلين بطائرات من دون طيار على إسرائيل في فبراير 2022 دمرت إسرائيل قاعدة للمسيّرات على الأراضي الإيرانية".

وتابع: "في مارس 2022، حاولت إيران قتل سياح إسرائيليين في تركيا وفشلت. وبعد ذلك بوقت قصير اغتيل قائد تلك الوحدة بالذات في وسط طهران".

ويعتقد، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن المسؤول الإيراني المقصود هو حسن صياد خضائي، رغم أن بينيت لم يذكره بالاسم.

انتقد وزير الدفاع يوآف جالانت خلال زيارة لقاعدة جوية، أنه "من المناسب أن يطغى هدير الطائرات على الكلام الزائد، ويسمح لقوات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملياتها المهمة بهدوء وأمان".