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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مختار الغباشي: سيناء حلم إسرائيل.. ومصر لن تكون سببا في تهجير أهالى غزة

مختار الغباشي
مختار الغباشي

أكد الدكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن لسيناء أهمية قصوي، مؤكدا ان سيناء حلم إسرائيل،  فعندكا تحدثت عن تهجير قطاع غزة الى شبه جزيرة سيناء، مشيرا إى ان وسيناء اعز قطعة أرض مصرية على مصر حكوما وشعبا، فمن الأهمية ان تكون لسيناء حلقة تواصل بينها وبين القطر المصري وال ٥ إنفاق.

وأضاف الغباشي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد،  تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن سيناء الشمالية والجنوبية شهدت حلقة تنمية كبيرة جدا، ايضا شرم الشيخ ومدينة المؤتمرات ووجه سياحية للكثير من السياح على مستوي العالم خصوصا السياحة الشاطئية وغير الشاطئية، لافتا الى وجود مشروعات ضخمة تقام في شبه جزيرة سيناء.

سيناء عصية على إسرائيل وأى قوة إقليمية ودولية

وأردف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية أن سيناء وبعدها السياسي بعيدا عن البعد  الاقتصادي او التجاري او مسألة التنمية التى اصبحب هناك إهتمام بالغ بها، فبعدها  السياسي هو البعد الأهم، فإسرائيل تتمني سيناء، مؤكدا ان سيناء عصية على إسرائيل وعصية على اي قوة إقليمية وقوة دولية.

مصر لن تساعد بالترحيل أو التهجير القسري او الطوعي لأهالي غزة إلى شبه جزيرة سيناء

وتابع: منذ بداية الصراع اعلنت إسرائيل انها تريد تهجير أهالي غزة إلى سيناء، ولكن كان هناك رد مصري صريح وقاطع في هذه المسألة، فمصر لن تساهم ولن تساعد ولن تكون شريك لتصفية او ترحيل قسري او طوعي لاهالى غزة إلى سيناء وشبه جزيرة سيناء.

سيناء شبه جزيرة سيناء غزة إسرائيل مصر ترحيل قسري

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