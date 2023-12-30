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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إنجازات متعددة.. خبير: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الطاقة

الطاقة والبترول
الطاقة والبترول

قال رمضان أبو العلا، أستاذ الطاقة، إن ما حدث من إنجازات في مجال الطاقة من غاز طبيعي ومشتقاته خلال 2023، تأتي استكمالا لنجاح استراتيجية قد خطط لها قطاع البترول على مدار 9 سنوات.

 

وأضاف رمضان أبو العلا، خلال مداخلته الهاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع على «إكسترا نيوز»، أن قطاع البترول داعم للاقتصاد المصري، ونجاح الدولة بقطاع الطاقة كان مدعومًا بالمتابعة المستمرة من القيادات السياسية والعاملين بالقطاع.

واسترسل: القطاع يجني ثمار بداية انطلاقه منذ عام 2015، الذي بدأ باكتشاف حقل غاز «ظهر»، الذي بدأ إنتاجه عام 2018، ويمثل حاليا 38% من الإنتاج الكلي للطاقة.

ولفت إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مشيرا إلى أنه في عام 2010 كان الاحتياطي الاستراتيجي من استيراد الطاقة يقدر بـ36 مليار دولار.

 وشدد على أنه خلال السنوات الأخيرة برغم تضاعف الاستهلاك، أصبحت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي صفر، وقيمة تصديره للخارج 8 مليارات دولار.

 

الطاقة مجال الطاقة قطاع البترول الغاز الطبيعى استيراد الغاز الطبيعي

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