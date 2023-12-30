مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ديربي إيطالي ومواجهة قوية للسيتي

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالبطولات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:
مباريات دوري Nile:
البنك الأهلي vs المقاولون – الساعة 4 مساءً على قناة أون سبورت 1.
إنبي vs بلدية المحلة – الساعة 7 مساءً على قناة أون سبورت 1.
طلائع الجيش vs زد – الساعة 7 مساءً على قناة أون سبورت 2.
مباريات الدوري الإنجليزي:
لوتون تاون vs تشيلسي – الساعة 2:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.
أستون فيلا vs بيرنلي – الساعة 5 مساءً.
كريستال بالاس vs برينتفورد – الساعة 5 مساءً.
مانشستر سيتي vs شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
وولفرهامبتون vs إيفرتون – الساعة 5 مساءً.
نوتينجهام فورست vs مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والدوري السعودي:
الدوري الإيطالي:
أتلانتا vs ليتشي - الساعة 1:30 ظهرًا.
كالياري vs إمبولي - الساعة 4 مساءً.
أودينيزي vs بولونيا - الساعة 4 مساءً.
هيلارس فيرونا vs ساليرنيتانا - الساعة 7 مساءً.
ميلان vs ساسولو - الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
يوفنتوس vs روما - الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
الدوري السعودي:
الفتح vs الأخدود - الساعة 5 مساءً على قناة 1 SSC HD.
الشباب vs الوحدة - الساعة 8 مساءً على قناة 2 SSC HD.
التعاون vs النصر - الساعة 8 مساءً على قناة 1 SSC HD