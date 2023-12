مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ديربي إيطالي ومواجهة قوية للسيتي

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالبطولات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:

مباريات دوري Nile:

البنك الأهلي vs المقاولون – الساعة 4 مساءً على قناة أون سبورت 1.

إنبي vs بلدية المحلة – الساعة 7 مساءً على قناة أون سبورت 1.

طلائع الجيش vs زد – الساعة 7 مساءً على قناة أون سبورت 2.

مباريات الدوري الإنجليزي:

لوتون تاون vs تشيلسي – الساعة 2:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.

أستون فيلا vs بيرنلي – الساعة 5 مساءً.

كريستال بالاس vs برينتفورد – الساعة 5 مساءً.

مانشستر سيتي vs شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

وولفرهامبتون vs إيفرتون – الساعة 5 مساءً.

نوتينجهام فورست vs مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والدوري السعودي:

الدوري الإيطالي:

أتلانتا vs ليتشي - الساعة 1:30 ظهرًا.

كالياري vs إمبولي - الساعة 4 مساءً.

أودينيزي vs بولونيا - الساعة 4 مساءً.

هيلارس فيرونا vs ساليرنيتانا - الساعة 7 مساءً.

ميلان vs ساسولو - الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

يوفنتوس vs روما - الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري السعودي:

الفتح vs الأخدود - الساعة 5 مساءً على قناة 1 SSC HD.

الشباب vs الوحدة - الساعة 8 مساءً على قناة 2 SSC HD.

التعاون vs النصر - الساعة 8 مساءً على قناة 1 SSC HD