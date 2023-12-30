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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ديربي إيطالي ومواجهة قوية للسيتي

صدى البلد

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالبطولات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:
مباريات دوري Nile:

البنك الأهلي vs المقاولون – الساعة 4 مساءً على قناة أون سبورت 1.
إنبي vs بلدية المحلة – الساعة 7 مساءً على قناة أون سبورت 1.
طلائع الجيش vs زد – الساعة 7 مساءً على قناة أون سبورت 2.
مباريات الدوري الإنجليزي:

لوتون تاون vs تشيلسي – الساعة 2:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.
أستون فيلا vs بيرنلي – الساعة 5 مساءً.
كريستال بالاس vs برينتفورد – الساعة 5 مساءً.
مانشستر سيتي vs شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
وولفرهامبتون vs إيفرتون – الساعة 5 مساءً.
نوتينجهام فورست vs مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والدوري السعودي:

الدوري الإيطالي:

أتلانتا vs ليتشي - الساعة 1:30 ظهرًا.
كالياري vs إمبولي - الساعة 4 مساءً.
أودينيزي vs بولونيا - الساعة 4 مساءً.
هيلارس فيرونا vs ساليرنيتانا - الساعة 7 مساءً.
ميلان vs ساسولو - الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
يوفنتوس vs روما - الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
الدوري السعودي:

الفتح vs الأخدود - الساعة 5 مساءً على قناة 1 SSC HD.
الشباب vs الوحدة - الساعة 8 مساءً على قناة 2 SSC HD.
التعاون vs النصر - الساعة 8 مساءً على قناة 1 SSC HD

beIN Sports الدوري الايطالي الدوري السعودي الدوري الإنجليزي بلدية المحلة تشيلسي برينتفورد

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