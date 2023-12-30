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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بيان عاجل من الأرصاد عن طقس يناير وفبراير: احذروا التقلبات الجوية والبرد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن يومي الأربعاء والخميس الماضيين  شهدوا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير.

مشمش ودافئ على أغلب الأنحاء

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى ام سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر ، ان الأمس واليوم يشهدوا استقرارا في الاحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، قائلة: " الطقس مشمش ودافئ على أغلب الأنحاء " .

 

طقس هذا الأسبوع

وطمأنت عضو  المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار إلا على بعض المناطق  الساحلية المطلة على البحر المتوسط  وهذا يكون طقس الأسبوع الذي سوف يشهد استقرارا في الأحوال الجوية في معظم المحافظات.

أنخفاض كبير بدرجات الحرارة شهري يناير وفبراير

وأضافت منار غانم، أن المحافظات الداخلية تشهد طقس دافئ معتدل تماما على أغلب أنحاء المحافظات الموجودة في الوجه البحري او القاهرة الكبري وشمال الصعيد، مشيره الى ان جنوب الصعيد يشهد ارتفاعا أعلى من المناطق الشمالية في فترات النهار، ولكن فترات الليل تشهد انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة، فتشهد بعض الاماكن برودة شديدة خاصة في أوقات الفجر وفترة الصباح الباكر.

وتابعت: من المتوقع أن يشهد شهري يناير وفبراير انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ناصحة بعدم تخفيف الملابس.

الاحوال الجوية مشمش يناير أنحاء المحافظات انخفاض ملحوظ فبراير درجات الحرارة

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