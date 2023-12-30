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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة الشئون العربية بالنواب تناقش تطورات الأوضاع في فلسطين

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، تطورات الأوضاع في فلسطين، لاسيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة، إلى أن الاجتماع سيتطرق لآخر المستجدات في ظل التعنت الإسرائيلي في الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والدخول في هدنة، للحفاظ على أرواح الأبرياء.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن الجهود المصرية متواصلة من أجل وقف العدوان، وهناك العديد من التحركات على جميع المستويات الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى اتفاق يحافظ على حقوق الفلسطينيين.

وأوضح أباظة، أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية، خصوصا في ظل محاولات التصفية عن طريق سيناريو تهجير أهالي قطاع غزة.

ولفت النائب إلى أنه ما زال هناك حالة من التخاذل الدولي تجاه القضية الفلسطينية، مع استمرار المجازر الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة الاستماع إلى المقترحات المصرية من أجل إنهاء حالة الصراع.

وقال أحمد فؤاد أباظة: لابد من توافق دولي لإنهاء الصراع ووقف دائم لإطلاق النار وتسهيل نفاذ دخول المساعدات للأراضي الفلسطينية، حفاظا على أمن وأمان واستقرار المنطقة بالكامل.

فلسطين مجلس النواب لجنة الشئون العربية النائب أحمد فؤاد أباظة قطاع غزة

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