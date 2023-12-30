وزير بريطاني: سنرسل مئات الصواريخ إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا

قال وزير بريطاني إن المملكة المتحدة ستشحن نحو 200 صاروخ دفاع جوي إلى أوكرانيا، في الوقت الذي شنت فيه روسيا موجة من الضربات الصاروخية على أهداف في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس أن بريطانيا سترسل مئات الصواريخ إلى أوكرانيا في محاولة لتعزيز دفاعها الجوي ضد موجات الضربات الروسية.

وأضاف أن المملكة المتحدة تتحرك بسرعة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، في أعقاب الضربات الجوية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع: "سيتم إرسال مئات من صواريخ الدفاع الجوي بريطانية الصنع لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها من القصف الهمجي لبوتين".

ونوه شابس إلى أن حزمة الدفاع الجوي تبعث برسالة قوية في مواجهة الهمجية الروسية، مفادها أن المملكة المتحدة تظل ملتزمة تمامًا بدعم أوكرانيا.

وجاءت تصريحاته في أعقاب أكبر قصف صاروخي وطائرات بدون طيار روسي خلال الحرب التي استمرت 22 شهرًا.

