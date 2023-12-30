أعلى من مستوى الطلاب.. الأزهر يوزع درجات أسئلة الرياضيات للرابع الابتدائي

طمأن الدكتور سمير أبو الخير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، أولياء الأمور بشأن مادة رياضيات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول.

وقال سمير أبو الخير، في تصريح له، إن مادة رياضيات الصف الرابع الابتدائي تم أداء اختباراتها يوم 27 ديسمبر الجاري، وتبين بعد العرض على المستشارين برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية أن مستوى الامتحان أعلى من مستوى الطالب، لذا سوف يتم إعادة توزيع الدراجات.

كما قرر الدكتور سمير أبو الخير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية؛ إلغاء امتحان المهارات المهنية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وإعادته في التاسعة صباحا، اليوم السبت، والتنبيه على جميع المعاهد بإعلام التلاميذ وأولياء الأمور.

