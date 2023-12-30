بعد انتشار المتحورjn1.. طبيب يكشف عن فئات تصاب بالفيروسات أسرع

حالة من القلق تسيطر على المواطنين خلال هذه الفترة بسبب انتشار المتحور الجديد jn1 بأكثر من 40 دولة حتى الآن؛ إضافة إلى انتشار فيروس الإنفلونزا بكشل كبير وأعراضه تتشابه مع أعراض المتحور الجديد مما يسبب قلقا.

وقال الدكتور أحمد الحلفاوى أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العينى ، إنه لا يوجد داع للقلق من المتحور الجديد jn1 ، وبالنسبة لفيروس كورونا معظم المسحات التى سجلناها خلال الفترة الماضية سلبيه لذلك لا يوجد داع لهذا القلق.

وأضاف الدكتور أحمد الحلفاوى خلال تصريح لصدى البلد ، أما بالنسبة لفيروس الأنفلونزا المنتشر فهو شديد ويجب التعامل معه بحذر ومن الأفضل التعامل بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من ارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة والاسانسير وهكذا والحفاظ على التباعد الاجتماعى .

و اشار “ الحلفاوى ” إلى أن اعراض فيروس الانفلونزا المنتشر هى ارتفاع فى درجات الحرارة ،رشح و تكسير فى الجسم ،و يشعر المريض بالراحة بعد ٥ ايام و لكن إذ لم يشعر المريض بالتحسن عليه أخذ ادوية مضادة للفيروسات و القليل الذى يلجآ إلى ذلك .

كما أكد على الفئات التى يجب أن يتبعوا الاجراءات الاحترازية بشكل جيد هم أصحاب الامراض المزمنة مثل السكر والضغط و القلب و مرضى السمنه المفرطة لأنهم هم الذين يصابون بالفيروسات التنفسية فى العموم ومنهم الانفلونزا الموسميه المنتشرة هذه الفترة .

وأوضح أن فكرة صنع المصل ضد الانفلونزا ، هى يتم حصد الفيروسات التى حدثت على مدار السنه و يتم منها صنع المصل و توفيره للمواطنين للسنه التاليه ، على سبيل المثال يتم حصد جميع فيروسات عام ٢٠٢٣ ويتم صنع مصل ليكون موجود خلال عام ٢٠٢٤ فإذا كان الحاصل على المصل لديه نفس نوع الفيروسات المصنع منه المصل سيكون هناك وقاية عالية ولكن اذا كان مختلف سيصيب بدور الانفلونزا .

وشدد الدكتور أحمد الحلفاوى ، على أن اصحاب اعمار ال ٦٥ فيما فوق واصحاب الامراض المزمنة يجب أن يحصلوا على تطعيم الالتهاب الرئوي ايضا لأن الالتهاب الرئوي يسبب حالات وفيات بشكل كبير.

وتابع أن هناك دورا منتشرا بشكل كبير بين الأطفال ولكن هذه فيروسات تنفسية أخرى غير الأنفلونزا مثل الفيروس المخلوى الذى حدث منذ فترة؛ مشيرا إلى أن هذه نوعية الفيروسات التى تنتشر بين الأطفال.