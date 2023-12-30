الأكثر سخونة في التاريخ..توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال 2024| فيديو

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن توقعات ارتفاع درجات الحرارة في عام 2024 بشكل يفوق ما شهدناه في عام 2023.

وأوضح التقرير أن خبراء أكدوا أن عام 2024 سيكون العام الأكثر سخونة في التاريخ.

وتابع التقرير أن عام 2023 شهد ارتفاعا في درجات الحرارة والعديد من الظواهر المناخية حول العالم ، والدراسة الحديثة تشير إلى أن العام المقبل سيكون الأشد حرارة على الأرض.

وتابع التقرير أن ظاهرة تسارع الاحتباس الحراري فرضية تزيد من مصداقية توقع الخبراء، وخطورة التسارع في الاحتباس الحراري تكمن في ارتفاع درجات الحرارة والمناخ الجاف والمزيد من حرائق الغابات.

واكمل التقرير أن الاحترار قد يدفع الأض إلى حالة سخونة تجعلها غير صالحة للعيش .