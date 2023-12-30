مفاجأة بشأن هالاند.. جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية للفريق المقرر لها أن تخوض مواجهة شيفيلد يونايتد بالدوري الانجليزي.

وجاءت التشكيلة كما يلي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: آكانجي، جفارديولا، آكي، ووكر.

خط الوسط: رودي، كوفاسيتش، سيلفا، فودين.

خط الهجوم: ألفاريز، جريليش.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة. يتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1.

ويواصل ايرلبنج هالاند غيابه عن تشكيلة مانشستر سيتي منذ تعرضه للإصابة في بداية ديسمبر الحالي.