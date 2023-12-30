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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

صدى البلد

كل عام وأنتم بخير غدا نستقبل  عاما جديدا.. يارب يكون عام حب وسلام وامان ورخاء

يارب تكون سنة صحة وعافية لي ولكل أهلي وأحبابي.. واجعله اللهم عام زيادة في الرزق والبركة والفرح والسرور وان  تفتح فيه كل الأبواب المغلقة وتتحقق الأحلام المؤجلة
 أسالك يارب أن تفرح قلبي وتغسل أحزاني وهمومي، وأن تغفر ذنوبي وخطاياي ، وأن تجعل لنا في السنة الجديدة دعوات مستجابة يا أرحم الراحمين.
يارب..   مع شروق شمس العام الجديد، نسألك أن تكتب لنا السرور، وأن تنجنا من الضلال، وتقربنا من الرشد والهداية
يارب..  وفقني ويسر أمري وبشرني بما أنتظره.

اللهم اجعله عاما تعود فيه البشرية الى رشدها فتنطفئ نيران الحروب وتضاء فيه دعوات السلام .. اللهم انك قادر علي كل شئ فانصر أهل فلسطين والطف بهم ونجّهم واجعله عام فرح ونصر لهم علي اعدائهم واعدائنا يارب النصر من عندك فلا تخذلهم وكن معهم ومعنا ومع كل مظلوم
يارب .. حقق أهدافنا وأحلامنا التي لم تحقق في العام المنقضي، 
 واجعله عام خير ينصلح فيه حال اقتصادنا وننعم بالرخاء مع انفراجة اقتصادية كبيرة، وسيولة في الدولار تقوي  قيمة الجنيه المصري
يارب انه عام جديد لكنه مليء بالتحديات الاقتصادية والسياسية  فمازالت تأثيرات الحرب الروسية ـ الأوكرانية تؤثر علي مصر والعالم والحرب على غزة زادت من  التحديات الإقليمية والأعباء المالية والاقتصادية لكني متفائلة بك يارب العالمين بأن مصر قادرة على احتواء الأزمة وتجاوزها  
اللهم اجعلنا تستقبل العام الجديد  برؤية أوسع وتخطيط أفضل ونمو اقتصادي اكبر ومناخ جاذب للاستثمارات والمشروعات ورءوس الأموال   
       
اللهم اجعل أهل بلدي في عيشة كريمة  ووفقهم لكل الخير 
      
يارب..  نسألك أن تريح كل قلب لا يعلم أحد شقائه سواك.
يارب..  استودعك روح أبي وأمي ألا يمسهما سوء أو مكروه فى الآخرة يا أرحم الرحمين.
..يارب..   ارزقنا حلاوة رحمتك ولذة مغفرتك 
يارب..  ارزقني رزقاً حلالاً طيباً، واجعلني من عبادك الصالحين.
يارب .. أسألك أن تقربني إليك في الدنيا والآخرة، وأن تجعلني من أقرب عبادك إليك، وأن ترزقني حبك ورضاك”.
يارب .. إني أسألك أن تزيل من قلبي اليأس والقنوط، وأن ترزقني الأمل والتفاؤل
يارب .. أسألك أن تفرج عني همي وغمي، وأن تزيل عني أحزاني.
فى النهاية يارب أدعوك كما دعاك سيدنا يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
يارب..  يا كريم اجعله عام تحقيق الأمنيات والأحلام.

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