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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأطفال يموتون جوعًا.. النازحون الفلسطينيون يصرخون من غلاء المواد الغذائية

اطفال النازحين في
اطفال النازحين في غزة

وصف الفلسطينيون النازحون داخل غزة الظروف المعيشية بالصعبة، وأسعار المواد الغذائية الباهظة، وجوع الأطفال، وسوء الصرف الصحي.

وتحدثت سي إن إن عبر الهاتف مع العديد من الأشخاص الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في رفح، في الجنوب، حيث فر إليها عشرات الآلاف على الرغم من أنها بالفعل الجزء الأكثر كثافة سكانية في غزة.

وقال أبو مصباح، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 51 عاماً يحاول إعالة أسرة مكونة من 10 أفراد: 'الطريقة التي أعيش بها هي التسول هنا وهناك وأخذ المساعدة من أي شخص'.
وقال إن الخضار والفاكهة لا يمكن تحمل تكلفتها. طلب أطفاله البرتقال، لكنه لم يتمكن من شرائه.

“لم نمر بهذا الموقف من قبل؛ قال: “كنا عائلة من الطبقة المتوسطة”. 'الآن منذ الحرب، أصبحنا نشتري التمور التي كنا نجدها في كل مكان مجاناً. نريد حلاً لمعاناتنا البائسة”.

أم عمر، 50 عامًا، نازحة أيضًا من رفح، وتعيش في خيمة. خلال الهدنة، عادوا لفترة وجيزة إلى المنزل ليجدوا جميع النوافذ والألواح الشمسية مكسورة، والمطبخ مدمر.

وقالت: 'نحن تسعة أشخاص في خيمة مساحتها مترين في متر'. 'لقد اشترينا خيمة التخييم هذه بأنفسنا؛ ولم يساعدنا أحد أو يقدم لنا ذلك”.

وقال عمر إنهم كانوا يعتمدون على الأطعمة المعلبة، وقدر أن معظم الأطعمة كانت باهظة الثمن بما لا يقل عن أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب. من الصعب أيضًا العثور على الدواء.

واضاف «الحياة صعبة ومهينة؛ وقالت لشبكة CNN: “كلمة مهينة لا تقترب حتى من وصفها”.

وفي الأيام الأخيرة، شوهد مدنيون في حاجة ماسة إلى الغذاء وهم يحاصرون شاحنات المساعدات القادمة إلى غزة.

وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في جنوب غزة. وحذرت من أن حجم المساعدات التي تدخل إلى الجيب “لا يزال غير كاف على الإطلاق”.

 

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