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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتى الوادى الجديد وجنوب الوادى

صدى البلد

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري ندوتين تثقيفيتين بجامعتى الوادى الجديد وجنوب الوادى ، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورؤساء تلك الجامعات.

قوات الدفاع الشعبى والعسكري

وشهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية تناولت التحديات التى تواجه المجتمع والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين مما يسهم فى الإرتقاء بمستوى المعرفة والوعى لدى الشباب الجامعى .

قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري كلمة خلال الندوتين أشار خلالها إلى التحديات التى تواجه الشباب وماتقوم به مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة من جهود لمواجهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين .

وإختتمت ندوات قوات الدفاع الشعبى والعسكري بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى الثقافى والوطنى لدى الشباب المصرى.

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قوات الدفاع الشعبي والعسكري قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الدفاع الشعبى والعسكرى القوات المسلحة الوادى الجديد

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