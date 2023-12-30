البابا تواضروس: الرئيس السيسي صنع شخصية مصر أمام العالم

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الرئيس السيسي صنع شخصية مصر أمام العالم معقبا:" نلمس ذلك في زياراتي الخارجية".

وأكد قداسة البابا تواضروس خلال حواره مع برنامج “المساء مع قصواء” المذاع عبر قناة “سى بى سى” تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، قائلا:" نحن شعب له جذور وأصالة ومكانة وتراكم حضارات وهذا ما يمنحنا القوة ومصر في عهد الرئيس السيسي تسير بالطريق الصحيح".

مجال التعليم

وتابع قداسة البابا تواضروس: أتمنى أن تتقدم مصر في مجال التعليم لأنه يغير وجه الحياة بها ويرفع مكانتها و"مدرس الابتدائي" هو أهم شخص في مصر ويجب أن يتم اختياره بعناية فائقة لأنه يشكل وعي أطفالنا.

وأضاف قداسة البابا تواضروس: منظومة التعليم بحاجة إلى عمل كبير وأتمنى رؤية مصر مثل أرقى دول العالم بالنظام التعليمي.