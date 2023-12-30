ناقد فني: نحتاج إلى تكامل وتعاون بين المؤسسات الفنية والمبدعين ..فيديو

أكد الناقد الفني عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، أنه من الضروري تواجد تكامل بين المؤسسات الفنية والمبدعين في مصر.

وقال عصام زكريا في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب تقديم العديد من التسهيلات للمبدعين في مصر من أجل النهوض بالسينما والمسرح ".

وأضاف عصام زكريا:" صناعة السينما بها مشاكل منذ سنوات وتواجه عقبات كثيرة وتحتاج إلى تكامل وتعاون بين كافة الأطراف المعنية ".

وأكمل عصام زكريا:" مشاركة فيلم مصري في مهرجان دولي كبير يعتبر حضورا سياسيا لمصر في المحافل الدولية ".

ولفت عصام زكريا:" لو فيلم واحد أتصور في مصر ووصل للعالمية يعملنا دعاية سياحية بالملايين".