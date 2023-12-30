وصفة جديدة بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل جمبري بالثوم مع المكرونة

إذا كنتِ من محبي المكرونات؛ فيمكنك إعداد جمبري بالثوم مع المكرونة، فهي تعد وصفة جديدة وغير تقليدية، وإليك طريقة تحضيرها.



طريقة عمل جمبري بالثوم مع المكرونة

المقادير:

‏- 500 جرام جمبري متوسط مقشر ومنظف

‏- 1 عبوة مكرونة اسباجيتي

‏- 3 فص ثوم مهروس ناعماً

‏- 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم

‏- معلقة كبيرة زيت زيتون

‏- معلقة كبيرة عصير ليمون

‏- 1 معلقة كبيرة زبدة

‏- ½ معلقة صغيرة ملح

‏- ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير:

اسلقي المكرونة حسب التعليمات المداونة على العبوة وصفيها واغسليها بماء بارد واتركيها جانباً.

سخني الزبدة في مقلاة واسعة على حرارة متوسطة.

أضيفي الجمبري والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي البقدونس وعصير الليمون والملح والفلفل وقلبي لمدة 5 دقائق.

ضعي المكرونة في طبق التقديم وفوقه الجمبري وقدميها ساخنة.