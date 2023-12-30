بطولة وهمية| أسامة حسن يثير الجدل بمنشور جديد

كشف أسامة حسن نجم الزمالك السابق عن ظهوره مع الإعلامي مجدي عبد الغني مساء اليوم على قناة "الشمس".

وكتب أسامة حسن عبر حسابه على فيسبوك "انتظروني إن شاء الله اليوم الساعة 12 مع كابتن مصر مجدي عبد الغني نبارك بقي للبطولة الوهمية ولحكم المباراة والمعلق لازم ابارك بنفسى".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوماً ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا الاستعداد لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.