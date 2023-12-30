نتنياهو يزعم: القضاء على 8000 مقاتل في حماس.. والحرب ستستمر لعدة أشهر

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب في غزة ستستمر لعدة أشهر أخرى، وإن إسرائيل ستواصل القتال، حتى القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت: لن نتخلى عن جهودنا لإعادة الأسرى لدينا، ولن نوافق على أن يكون في غزة عامل يشجع الإرهاب".

وتابع: "إننا نقصف نيرانًا كثيفة ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامة قواتنا".

وأضاف: “قواتنا تقاتل بقوة وبأساليب جديدة فوق وتحت الأرض. لنا اليد العليا”.

وادعى نتنياهو أن قوات جيش الاحتلال قضت حتى الآن على أكثر من 8000 مقاتل من حماس.