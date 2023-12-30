أكلة الشتاء المفضلة بطريقة غير تقليدية.. طريقة عمل القلقاس المقلي

يتميز القلقاس بالعناصر الغذائية العالية، حيث أنه يعتبر مصدرا جيدا للعديد من الفوائد المهمة للجسم، ويحضر بطرق عدة، منها الشوربات، أو مع الخضار، وغيرها الكثير، لذا نقدم وصفة سهلة لتحضير قلقاس مقلي، قدميه مع صلصة المايونيز أو الكاتشب.

طريقة عمل القلقاس المقلي

المقادير

‏- 500 جرام قلقاس

‏- ملح - حسب الرغبة

‏- كاري - حسب الرغبة

‏- زيت للقلي



الطريقة

قشري حبات القلقاس وقطعيها إلى شرائح رفيعة.

اغسلي الشرائح جيداً بالماء البارد ثم صفيها.

حمي زيت غزير في مقلاة عميقة على حرارة مرتفعة وقلي فيه القلقاس حتى يحمر.

ضعي شرائح القلقاس على ورق ماص للمادة الدهنية لتمتص فائض الزيت ثم انقليها إلى طبق التقديم.

أنثري الملح والكاري بحسب رغبتك ثم قدميها.