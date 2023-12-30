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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«سيدات طائرة الأهلي» يفوز على الاتحاد في الدوري

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي عروضه القوية في بطولة الدوري، بعدما  تغلب على فريق الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة الاتحاد بالإسكندرية، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب اللاعبات، ليحسمها الفريق لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

حسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-11، قبل أن ينهي الفريق الشوط الثالث والمباراة متقدمًا بنتيجة 25-18.

ومنح ابراهيم فخر الدين، المدير الفني راحة للاعبات من التدريب حتى يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يواجه سيدات طائرة الأهلي نظيره الشمس يوم الاثنين الموافق 8 يناير.

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