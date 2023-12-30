حزب الجيل الديمقراطي يشيد بتوجيهات الرئيس بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية.

وأشار "هجرس" فى تصريحات له، إلي توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كل مناطق الجمهورية، منوها إلي أهمية ما تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى تغيير وجه الحياه فى قرى الريف المصري.

وأكد القيادي بحزب الجيل الديمقراطي، أهمية الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات فى مصر، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرا إلى حرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.