عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة عامل قتل موظفة داخل شركة في القاهرة

محاكمة عامل قتل موظفة
محاكمة عامل قتل موظفة داخل شركة.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها.

اقرأ أيضًا : 

txt

بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من حقوق إسكندرية.. غدًا

txt

مفاجأة| الفيش والتشبيه يفضح الجزار تاجر المخدرات في دار السلام

txt

ضبط بـ14 ألف قرص ترامادول و5 كيلو حشيش.. قرار عاجل ضد تاجر مخدرات وسلاح

txt

أم تقاضي ابنها أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب

البداية كانت بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة، التي تنظر القضية.

اقرأ أيضًا : 

txt

الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي.. غدًا

txt

غسل 20 مليون من الهجرة غير الشرعية والنصب.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم

txt

تقرير المعمل الجنائي في اتهام ميكانيكي بتجارة المخدرات والسلاح بدار السلام

txt

سيدة ادعت زواجهما عرفيًا | رفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة قدم

txt

في البنطلون.. شهادة معاون مباحث دار السلام باتهام ميكانيكي بحيازة سلاح ومخدرات

txt

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للجزار تاجر المخدرات

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات قتل عامل انهاء حياة موظفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

ترشيحاتنا

حكم إنكار المسلم على غيره في المسائل الخلافية.. اعرف أدب التعامل

اخبار مصر| الحكومة تطمئن المواطنين على أسعار 7 سلع أساسية.. إطلاق 16سيارة منافذ بيض

ضياء السيد: اندهشت من استبعاد الشحات وياسر إبراهيم من منتخب مصر

هل يجوز الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

اليوم.. محاكمة عامل قتل موظفة داخل شركة في القاهرة

طفل فلسطيني يحتضن قبر والديه ويبكي بحرقة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ