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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أم تقاضي ابنها أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب

أم تقيم دعوى قضائية
أم تقيم دعوى قضائية ضد نجلها أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب

أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في زنانيرى، ضد ابنها، تطالبه فيها بإجباره على الإنفاق عليها بعد استغلاله لها والحصول على قرض من معاشها الخاص.

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وقالت الأم في دعواها: «توفى زوجي بعد إصابته بجلطة في المخ، وأنفقت على مرضه كل ما نمتلكه، وفي النهاية توفى وترك في رقبتي بنتا وولدين وبمساعدة أقاربي تمكنت من تجهيز البنت للزواج، وبعد 3 سنوات من الانحصار في ديون زواجها، طلب مني نجلي الأكبر مساعدته في التجهيز للزواج هو الآخر».

وأضافت: «طلبت منه التحلي بالصبر وتجهيز نفسه بنفسه، وبعد إلحاح شديد منه، قمت بعمل قرض له بخصم من المعاش الخاص بي، لمساعدته في تجهيزه للزواج، وكان مستمرًا في دفع المبلغ المالي الخاص بالقرض حتى تزوج، وبعد الزواج أصبح يتحجج بأنه أصبح مسئولا عن أسرة وزوجة ورفض تسديد القرض».

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وأكدت الأمام أمام محكمة الأسرة: «اضطررت أنا لتسديد القرض الخاص به والمتبقي من معاشي لن يكفيني أنا وابني الأصغر لنصف الشهر، فطلبت منه مساعدتنا في مصاريف المنزل ولو بمبلغ صغير، رفض، ولجأت لأقارب والده للضغط عليه ولإصلاح الأمر بيننا، لكنه قطع علاقته بنا جميعًا، وبعد فشل كل الحلول الودية معه، اضطررت للجوء لمحكمة الأسرة لإنقاذي من الجوع».

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