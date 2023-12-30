وزارة العدل في أسبوع.. تكريم القضاة المتميزين وإعلان نسب الإنجاز خلال 2023

شهدت وزارة العدل خلال هذا الأسبوع الرابع والأخير من شهر ديسمبر 2023، عدد من الأحداث والتكريمات.. وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع المنتهى

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تكريم القضاة والقاضيات المتميزين

أقامت وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، حفل تكريم القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين، إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة، موضحًأ أن الوزارة وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته.

وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها، مؤكدًا أن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفاً للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي.

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على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.

وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.

وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.

وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 هو (180) دعوى والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى.

أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.

محاكم الأسرة

إنجاز غير مسبوق حققته وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، بعد أن تمكنت من بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق العدالة الناجزة فى مصر وتطوير منظومة التقاضى فى مصر والجهات المعاونة.

استطاعت وزارة العدل في إنجاز القضايا فى الدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة قبل عام 2021 ، حيث لم يتبق منها أى شيء حيث اصبح الرصيد صفر، حيث تم إنجاز نسبة 94% من إجمالى مليون و914 ألفا و3 دعاوى مقيدة من عامى 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.

مجلس الدولة

وبالنسبة للدعاوي المقيدة أمام مجلس الدولة من ديسمبر 2019 وحتي أغسطس من عام 2023، تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالي 2 مليون و293 ألفا و941 دعوى، وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد تم انجاز 79.4% من إجمالي 89 ألفا و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.

النيابة العامة

استطاعت الوزارة في إنجاز القضايا التى تحققها النيابة العامة فقد تم إنجاز 97.4% من 4 ملايين و573 ألفا و873 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.