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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غسل 20 مليون من الهجرة غير الشرعية والنصب.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم

غسل 20 مليون من الهجرة
غسل 20 مليون من الهجرة غير الشرعية والنصب

قرر قاضي المعارضات بالمحكمة، تجديد حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب، 15 يومًا احتياطيًا  لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

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أقر المتهم بحصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق، فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

كشفت التحريات قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو 20 مليون جنيه.

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وأضافت التحريات أنه تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وألقي القبض علي متهم اشترك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

قاضي المعارضات جريمة غسل أموال الهجرة غير الشرعية نصب مزاولة نشاط غير مشروع

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