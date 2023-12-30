عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تقرير المعمل الجنائي في اتهام ميكانيكي بتجارة المخدرات والسلاح بدار السلام

ننشر تقريري المعمل
ننشر تقريري المعمل الكيماوي والجنائي في اتهام الميكانيكي

ينشر موقع صدى البلد تقريري المعمل الكيماوي والجنائي في اتهام ميكانيكي بحيازة سلاح ناري ومخدرات بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة.

اقرأ أيضًا :

txt

41 جرام.. المعمل الكيماوي يحدد نوع المخدرات ووزنها في قضية جزار دار السلام

txt

أنهى حياة عشيق زوجته في دار السلام.. وقرار عاجل من المحكمة

txt

الحشيش بين طيات ملابسه.. شهادة معاون مباحث دار السلام في اتهام جزار بتجارة المخدرات

txt

وزارة العدل في أسبوع.. تكريم القضاة المتميزين وإعلان نسب الإنجاز خلال 2023

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عدد 80 لفافة للجوهر المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائمًا بـ 11.10 جرام، وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري بندقية خرطوش يدوية التعمير والتفريغ بماسورة غير مششخنة عيار 12 مم وكاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وعدد واحد طلقة مما تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 مم وثبت أن الطلقة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وتتفق مع السلاح الناري محل الفحص.

اقرأ أيضًا :

txt

في البنطلون.. شهادة معاون مباحث دار السلام باتهام ميكانيكي بحيازة سلاح ومخدرات

txt

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للجزار تاجر المخدرات

txt

بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من حقوق إسكندرية.. غدًا

txt

مفاجأة| الفيش والتشبيه يفضح الجزار تاجر المخدرات في دار السلام

txt

ضبط بـ14 ألف قرص ترامادول و5 كيلو حشيش.. قرار عاجل ضد تاجر مخدرات وسلاح

txt

أم تقاضي ابنها أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7234 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1961 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «عبد الله .ع .س»، 19 سنة، ميكانيكي بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز سلاح ناري غير مششخن «بندقية خرطوش» حال كونه لم يبلغ 21 سنة، وأحرز ذخائر «طلقة واحدة» مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص وأحرز مواد مخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

قال النقيب شرطة علي محمد علي قاسم، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام في شهادته أمام النيابة العامة إنه انتقال حيث أبلغ فأبصر المتهم يظهر من كمر بنطاله سلاح ناري فضبطه وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على سلاح ناري وتبين أنه مذخر بطلقة من ذات العيار وثمانون لفافة لجوهر مخدر  ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع السابقة.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

المعمل الكيماوي المعمل الجنائى مخدرات سلاح ناري حيازة بندقية خرطوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

ترشيحاتنا

إسرائيل تؤكد حدوث تقدم طفيف في المحادثات مع حماس

البابا تواضروس: بيت العائلة مؤسسة بين الأزهر والكنيسة ولها دور في استقرار المجتمع

غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الجنوبية لمدينة خانيونس

الحفاظ على الوقت وتوظيفه|خبير يقدّم روشتة تربوية لضمان الحصول على أعلى الدرجات

الزراعة تطرح كميات كبيرة من البيض بمنافذها.. اعرف سعر الكرتونة كام؟

رونالدو +90.. النصر يختم 2023 برباعية في مرمى التعاون بالدوري السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

بفستان ملفت.. زوجة رامى عياش تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ