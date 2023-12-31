بسبب خلافات الميراث.. مصرع شخص في مشاجرة بين أبناء عمومة بأسيوط

لقي شخص مصرعه في مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت بين أبناء عمومة بسبب خلافات على الميراث بمركز الغنايم في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من الاهالي بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بعزبة صديق عيسى ووجود حالة وفاة .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بالاسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب خلافات على الميراث أسفرت عن مقتل " عمر . ز . ص " ٣٠ عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا تحت تصرف النيابة ، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.