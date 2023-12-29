إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل وقع مساء اليوم الجمعة بطريق أسيوط - القاهرة الزراعي بمركز القوصية .

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية الشيخ عون الله ووجود مصابين .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سياره ميكروباص رقم ٨١٦٧ بسياره ربع نقل رقم ٥٧٤٩ ى ج ق وذلك بالطريق الزراعي أمام قريه الشيخ عون الله.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من " هاجر. ط . ز " ١٩ عاما ، و " صفاء . ح .م " ١٩عاما ، و " محمد . ر . ف " ٢٣ عاما ، و " محمود . أ .م " ٢٠ عاماً، و " أحمد . ع . ك " ٢٥ عاما ، وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.