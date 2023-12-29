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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسيوط .. مصرع طالب في إنقلاب تروسيكل بطريق الدير المحرق

جثة
جثة

لقي طالب مصرعه اثر إنقلاب تروسيكل أثناء قيادته بطريق الدير المحرق بمركز القوصية وتم نقل الجثة إلى مستشفى القوصية المركزي.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزي بوصول " عبد السلام . م . ع " 17 عاما ، طالب ، جثة هامدة .

بالانتقال والفحص تبين إنه أثناء قيادته تروسيكل بدون لوحات معدنية انقلب به بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن وفاته وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة.

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تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

أسيوط أخبار أسيوط إنقلاب تروسيكل بأسيوط مصرع طالب مركز القوصية

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