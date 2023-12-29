أسيوط .. مصرع طالب في إنقلاب تروسيكل بطريق الدير المحرق

لقي طالب مصرعه اثر إنقلاب تروسيكل أثناء قيادته بطريق الدير المحرق بمركز القوصية وتم نقل الجثة إلى مستشفى القوصية المركزي.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزي بوصول " عبد السلام . م . ع " 17 عاما ، طالب ، جثة هامدة .

بالانتقال والفحص تبين إنه أثناء قيادته تروسيكل بدون لوحات معدنية انقلب به بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن وفاته وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.